Девять многоэтажек остаются без воды в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске специалисты ТОО «Кызылжар су» всю ночь устраняли последствия аварии на водопроводе по улице Жумабаева. Ремонтные работы продолжаются, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель главного инженера водоснабжающей организации Ербол Набиев сообщил, что специалисты работают безостановочно. Воду в детскую областную больницу подали вчера в течение 1,5 часов после отключения. Шесть из 15 многоэтажек переподключили. Воду в девять домов подадут в течение суток. Для них организовали подвоз. По словам Е. Набиева, бригада работает в ускоренном темпе, чтобы быстрее восстановить водоснабжение.

«Точную причину аварии пока сложно установить. Лопнул стык. Ремонт этой трубы диаметром 800 мм завершили в прошлом году, меняли участок водовода протяженностью 308 метров. Сметная стоимость около 100 млн тенге. Гарантийный срок два года. Подрядчик «Ремстройсервис», город Астана», - проинформировал Е. Набиев.

Вчера в Петропавловске произошла вторая крупная авария на водопроводе по улице М.Жумабаева. Проблемы с водой кратковременно наблюдались практически по всему городу.

Ночью в Петропавловске столбик термометра опускался до 19-20 мороза, в 10:00 часов утра температура воздуха составляет минус 18 градусов.



