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    Девять млрд тенге выделят на грантовое финансирование молодых ученых в 2020-2022 годы

    19 Февраля 2020, 20:09

    НУР - СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина проведено заседание Высшей научно-технической комиссии (ВНТК) при Правительстве РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    В ходе заседания о приоритетных направлениях развития науки и распределении объема грантового финансирования научных исследований молодых ученых на 2020-2022 годы доложил министр образования и науки А. Аймагамбетов, прикладных научных исследованиях технологического характера в сфере атомной энергетики — министр энергетики Н. Ногаев.

    В 2020-2022 годы общий объем грантового финансирования научных исследований молодых ученых составит 9 млрд тг (по 3 млрд тг ежегодно).

    К настоящему времени по результатам государственной научно-технической и экономической экспертиз национальными научными советами отобраны 1013 заявок молодых ученых по следующим приоритетным 7 направлениям:

    - энергетика и машиностроение (102);

    - рациональное использование природных ресурсов, включая водные ресурсы, геологию, переработку, новые материалы и технологии, безопасные изделия и конструкции (313);

    - информационные, телекоммуникационные и космические технологии, научные исследования в области естественных наук (167);

    - устойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность сельскохозяйственной продукции (139);

    - наука о жизни и здоровье (127);

    - научные основы «Мәңгілік Ел» (образование XXI века, фундаментальные и прикладные исследования в области гуманитарных наук, 155);

    - национальная безопасность и оборона (10).

    ВНТК утвердила выделение в качестве отдельного приоритетного направления «Научные исследования в области естественных наук», что призвано способствовать дальнейшему укреплению и развитию существующих научных школ Казахстана, формированию новой генерации ученых в этой области.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Премьер-министр РК Астана Наука
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