Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Девять млрд тенге убытков ежегодно несет Казпочта – управляющий директор компании

    3 Марта 2020, 12:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – АО «Казпочта» ежегодно несетки убытки в размере 9 млрд тенге. Об этом заявила управляющий директор по персоналу и управлению изменению компании Акмарал Найзабекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Рынок электронной коммерции ежегодно развивается во всем мире. И мы на этом рынке растем достаточно серьезно. Но с другой стороны у нас есть ряд услуг, которые приносят компании убытки. В частности, из 3,3 тыс. отделений, которые существуют сегодня в Казпочте 2,7 тыс. нерентабельны. Наша сеть приносит нам порядка 9 млрд убытков ежегодно», - сказала Акмарал Найзабекова на расширенном заседании Комитета по экономическому развитию, инновационной политике и предпринимательству в Сенате.

    Она рассказала, какие именно направления наиболее убыточны для компании.

    «Это содержание самой инфраструктуры, содержание машин и прочего транспорта, доставочных участков и заработная плата сотрудников. Мы выполняем социально-значимую функцию, и естественно мы не можем закрывать отделения. Только в прошлом году мы получили более 4 млрд тенге субсидий от государства, но всю сумму расходов субсидии не закрывают», - отметила спикер.

    Она также пояснила, за счет чего расходы удается перекрывать.

    «Поэтому мы за счет других услуг, выполняемых в основном в городе (супермаркеты посылок, к примеру), мы где-то перекрываем эти вопросы. В прошлом году был утвержден Закон, благодаря которому мы открыли бондовый склад, который позволяет осуществлять транзитные услуги. Мы рассчитываем за счет развития электронной коммерции и за счет вовлечения бизнеса путем расширения нашей сети сократить часть своих затрат на инфраструктуру. В итоге мы выходим в плюс, но ненамного. В среднем, 200-300 млн тенге составляет доход компании», - заключила А. Найзабекова.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Связь, ТВ, IT
    Новости по теме
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    4 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
    5 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке