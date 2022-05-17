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    Девять медалей завоевали мангистаусцы на Кубке мира по кикбоксингу

    17 Мая 2022, 08:17

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Кикбоксеры Мангистауской области завоевали четыре золотые и пять бронзовых медалей на прошедшем в турецком Стамбуле VII Кубке мира по кикбоксингу среди взрослых, молодежи и кадетов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Соревнования проходили с 12 по 15 мая, в них участвовали около 900 спортсменов из 45 стран мира. Такая высокая конкуренция, как отметил старший тренер Мангистауской области по кикбоксингу Торемурат Селиков, не смутила наших бойцов. Они сумели проявить себя во всех возрастных категориях.

    Среди спортсменов 2004-2005 годов рождения медали высшей пробы домой привезли три бойца. Это Акжол Косыбаев (51 кг), выступавший в одной из самых зрелищных дисциплин К-1, а также Ануар Бакытжанулы (75 кг) и Нурсат Галымбекулы (свыше 91 кг). Оба спортсмена выступали в дисциплине фулл-контакт.

    В этой возрастной категории бронзовым призером в лоу-кик стал Ерасыл Досан (86 кг).

    Среди кадетов 2006-2007 годов рождения Аскар Тынышбай (54 кг) в дисциплине фулл-контакт стал обладателем «золота». А бронзовые медали в этом же возрасте завоевали Дидар Базар (51 кг, лоу-кик), Айсагали Мади (57 кг) и Махмуд Мади (67 кг), выступавшие в дисциплине фулл-контакт.

    В весовой категории до 67 кг среди взрослых бронзовым призером в фулл-контакт стал Селбай Онербек. В четвертом поединке он уступил турецкому бойцу Карадаку Танжу.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Спорт Мангистауская область Регионы Казахстана
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