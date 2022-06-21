Девять массовых расстрелов произошло в выходные в США

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Шесть человек погибли и 42 получили ранения в результате массовых расстрелов в выходные дни по всей территории США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание ABC News.

По данным Архива о насилии с применением огнестрельного оружия, в период с пятницы по понедельник зарегистрированы многочисленные жертвы стрельбы в девяти городах США.

17 июня в городе Чикаго штата Иллинойс пять человек получили ранения в результате стрельбы на парковке. Виновные не задержаны.

В тот же день в городе Балтимор штата Мэриленд были ранены четыре человека. Стрельба произошла около 11 часов вечера в районе Гарлем-парка, когда вооруженный человек подошел к группе отдыхающих и открыл огонь. Арестов произведено не было.

18 июня в результате стрельбы в баре «Гнездо пеликана», находящемся в центральной части города Пенсакола штата Флорида, были ранены пять человек. Мотив преступления выясняет полиция, арестов не было.

Субботним вечером в Сан-Антонио штата Техас погибли два человека и пятерых ранило. Неизвестное лицо из проезжавшего автомобиля открыл огонь по группе людей, собравшихся у дома на семейное барбекю. По данным полиции, неизвестный произвел от 20 до 30 выстрелов, шестеро детей находились внутри дома и избежали травм. Об арестах полиция не объявляла, мотив расследуется.

19 июня в ходе стрельбы на перекрестке в Гранд-Рапидсе, штат Мичиган, пять человек получили ранения. Полиция обнаружила множество гильз и несколько пораженных автомобилей. Пострадавших доставили в больницу. Подозреваемых не нашли, мотивы преступления изучает полиция.

Около 02:30 ночи в воскресенье в Майами, штат Флорида, пять из шести человек получили огнестрельные ранения на шоссе, когда их машину обстреляли пассажиры другого автотранспорта. Злоумышленники скрылись.

В воскресенье в ночном клубе «High Time» города Уолтерборо, штат Южная Каролина, произошла стрельба. Двое мужчин погибли, и еще два человека получили ранения. Причины инцидента расследуются, арестов не было.

Также 19 июня в центре Вашингтона, округ Колумбия, был убит подросток, трое взрослых, включая полицейского, получили огнестрельные ранения. Виновников не нашли.

20 июня в Восточном Гарлеме Нью-Йорка одного человека убили и восьмерых ранили. По данным полиции, группа людей готовила барбекю в парке, когда несколько стрелков открыли по ним огонь. Задержаний не было, расследование продолжается.



