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    Девять кг мефедрона изъяли у 20-летнего алматинца

    16 Декабря 2022, 00:51

    КАСКЕЛЕН. КАЗИНФОРМ - 9 кг мефедрона изъяли у 20-летнего парня в Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    «13 декабря при проведении ОПМ «Правопорядок» сотрудниками УПН департамента полиции области и УП Карасайского района было остановлено авто. В ходе осмотра в салоне обнаружен черный полиэтиленовый пакет со свертками, обмотанными скотчем с порошкообразным содержимым. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Карасайского района по ст. 297 ч.3 п.1,3 УК РК. Подозреваемый 20-летний алматинец дал признательные показания. Судебно-химическая экспертиза показала, что обнаруженное вещество является мефедроном, весом 9 кг. В настоящее время проводится досудебное расследование с назначением необходимых экспертиз», - говорится в сообщении.
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