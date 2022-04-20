Девять карагандинских спортсменов примут участие в Сурдлимпийских играх

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На XXIV летние Сурдлимпийские игры отправятся девять особенных спортсменов из Карагандинской области. Международное первенство пройдёт в Бразилии с 1 по 15 мая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Будет разыграно 205 комплектов наград в 21 виде программы. Планируется участие свыше 3 тысяч спортсменов из более чем 100 стран.

«Бороться за победу в составе сборной Казахстана будут Аян Абдраш, Валентина Антоненко, Айжомол Абдиакатова, Нурдаулет Жакып, Виктор Фрундин, Айда Макатова – тхэквондо, Елена Салмина – карате, Алёна Бирюкова и Диас Кенжебек – плавание», - сообщили в управлении физической культуры и спорта Карагандинской области.

Напомним, что в 2017 году Аян Абдраш стал чемпионом Сурдлимпийских игр, прошедших в Турции. Карагандинец принёс единственную золотую медаль в копилку сборной страны. Две бронзовые награды Всемирных игр для людей с нарушением слуха тогда завоевали две карагандинки – Елена Салмина в карате и Валентина Антоненко в тхэквондо.

Первые Сурдлимпийские игры, известные как Международные тихие игры, состоялись летом 1924 года в Париже. Позже они проводились каждые четыре года с перерывом во время Второй мировой войны. Зимние Сурдлимпийские игры впервые были организованы в Австрии в 1949-м.