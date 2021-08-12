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    Девять из десяти жителей бельгийской Фландрии полностью вакцинированы

    12 Августа 2021, 18:00

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - По данным Агентства по здравоохранению Бельгии девять из десяти взрослых в бельгийской Фландрии полностью вакцинированы против коронавируса, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время кампания по вакцинации подходит к финишу. Многим взрослым в ближайшие недели сделают второй укол, и подростки также массово вакцинируются», сообщила Риа Ванденрейт из Агентства по здравоохранению в интервью фламандскому радио.

    - Сейчас у нас есть три основных направления нашей работы: продолжение вакцинации детей в возрасте 12-15 лет, дополнительные вызовы для людей, которым еще не сделали первую вакцину, и лиц, которые пропустили вторую дозу, сказала представитель органа здравоохранения.

    В то время как во Фландрии более 90 процентов взрослого населения уже получили первую инъекцию, в Валлонии этот показатель составляет 79 процентов, в столице Брюсселе - 63 процента.

    Бельгийские специалисты считают, что для повышения показателей вакцинации в г. Брюсселе властям необходимо создавать мобильные группы вакцинацию, которые смогут посещать этнические общины столицы, которые пока слабо охвачены кампанией по защите от COVID-19.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Бельгия Коронавирус в мире Вакцинация Мировые новости
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