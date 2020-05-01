Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Девять из десяти пуль были отлиты из казахстанского свинца - Президент РК

    1 Мая 2020, 19:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК озвучил свою точку зрения касательно факта, что в военные годы в Казахстан были перевезены многие предприятия, а также ответил на вопрос, почему в нашей стране были сняты лучшие фильмы о войне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В первые месяцы войны в Казахстан были перебазированы крупнейшие промышленные предприятия из оккупированных регионов России, Украины, Беларуси. Это предприятия цветной металлургии, легкой, пищевой, текстильной промышленности. В Казахстан было эвакуировано в целом 220 заводов и фабрик. Почему именно Казахстану выпала эта роль? Думаю, здесь решающую роль сыграло несколько важных факторов. Прежде всего, это промышленно-индустриальный потенциал республики. Наличие природных ресурсов позволило в Казахстане еще до войны создать мощную топливно-энергетическую и сырьевую базу», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время интервью телеканалу «МИР».

    По словам Президента, нельзя забывать и о достаточно разветвленной сети железных дорог.

    «Тот же самый «Турксиб». Важное значение имело и географическое положение Казахстана. Его отдаленность от театра военных действий. Можно сказать, что Казахстан сыграл ключевую роль в снабжении армии. 9 из 10 пуль были отлиты из казахстанского свинца. Мы направили на фронт 1500 вагонов одежды и продуктов питания. Другими словами, наш вклад в достижение Победы был очевиден», - отметил Глава государства.

    «В Казахстане смогли заняться творчеством многие театральные деятели: кинематографисты, музыканты, писатели и поэты. Здесь писали книги, снимали фильмы, ставили театральные постановки выдающиеся деятели культуры Советского Союза. Среди которых были Сергей Эйзенштейн, Алексей Толстой, Константин Симонов, Сергей Прокофьев, Галина Уланова и многие другие. Знаменитый фильм «Александр Невский» был снят именно в Алма-Ате», - добавил К. Токаев.

    Фото: inosmi.ru

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана История Казахстана ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глава государства провел второе заседание Национального курултая
    Спецвыпуск со второго заседания Национального курултая покажут республиканские телеканалы
    Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
    Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
    3 В ЗКО скончался ребенок, упав в открытый колодец
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области