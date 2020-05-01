Девять из десяти пуль были отлиты из казахстанского свинца - Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК озвучил свою точку зрения касательно факта, что в военные годы в Казахстан были перевезены многие предприятия, а также ответил на вопрос, почему в нашей стране были сняты лучшие фильмы о войне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В первые месяцы войны в Казахстан были перебазированы крупнейшие промышленные предприятия из оккупированных регионов России, Украины, Беларуси. Это предприятия цветной металлургии, легкой, пищевой, текстильной промышленности. В Казахстан было эвакуировано в целом 220 заводов и фабрик. Почему именно Казахстану выпала эта роль? Думаю, здесь решающую роль сыграло несколько важных факторов. Прежде всего, это промышленно-индустриальный потенциал республики. Наличие природных ресурсов позволило в Казахстане еще до войны создать мощную топливно-энергетическую и сырьевую базу», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время интервью телеканалу «МИР».

По словам Президента, нельзя забывать и о достаточно разветвленной сети железных дорог.

«Тот же самый «Турксиб». Важное значение имело и географическое положение Казахстана. Его отдаленность от театра военных действий. Можно сказать, что Казахстан сыграл ключевую роль в снабжении армии. 9 из 10 пуль были отлиты из казахстанского свинца. Мы направили на фронт 1500 вагонов одежды и продуктов питания. Другими словами, наш вклад в достижение Победы был очевиден», - отметил Глава государства.

«В Казахстане смогли заняться творчеством многие театральные деятели: кинематографисты, музыканты, писатели и поэты. Здесь писали книги, снимали фильмы, ставили театральные постановки выдающиеся деятели культуры Советского Союза. Среди которых были Сергей Эйзенштейн, Алексей Толстой, Константин Симонов, Сергей Прокофьев, Галина Уланова и многие другие. Знаменитый фильм «Александр Невский» был снят именно в Алма-Ате», - добавил К. Токаев.

Фото: inosmi.ru

