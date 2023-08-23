09:56, 23 Август 2023 | GMT +6
Девять иностранцев пытались попасть в Европу через границу Казахстана
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Нарушителей привлекли к ответственности в соответствии с частью 2 статьи 514 Кодекса об административных правонарушениях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета Национальной безопасности РК.
«11 августа военнослужащие департамента Пограничной службы КНБ по Западно-Казахстанской области пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы 9 иностранцами в обход установленных пунктов пропуска. По предварительным сведениям, они направлялись в страны Евросоюза», - сказано в сообщении ведомства.
17 августа судом Бурлинского района ЗКО нарушители привлечены к ответственности в соответствии с частью 2 статьи 514 Кодекса об административных правонарушениях.
С начала 2023 года на территории ЗКО за нарушение порядка пересечения государственной границы задержано 110 иностранцев.