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    09:56, 23 Август 2023 | GMT +6

    Девять иностранцев пытались попасть в Европу через границу Казахстана

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    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Нарушителей привлекли к ответственности в соответствии с частью 2 статьи 514 Кодекса об административных правонарушениях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета Национальной безопасности РК.

    «11 августа военнослужащие департамента Пограничной службы КНБ по Западно-Казахстанской области пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы 9 иностранцами в обход установленных пунктов пропуска. По предварительным сведениям, они направлялись в страны Евросоюза», - сказано в сообщении ведомства.

    17 августа судом Бурлинского района ЗКО нарушители привлечены к ответственности в соответствии с частью 2 статьи 514 Кодекса об административных правонарушениях.

    С начала 2023 года на территории ЗКО за нарушение порядка пересечения государственной границы задержано 110 иностранцев.

    Напомним, вчера КНБ задержал иностранца за помощь незаконным мигрантам из Южной Азии.


    Теги:
    Регионы Казахстана КНБ Западно-Казахстанская область мигранты Пограничники Граница для mail.ru
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