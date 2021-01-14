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    Девять членов Нацсовета вошли в состав Мажилиса Парламента РК

    14 Января 2021, 16:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В обновленный состав Мажилиса вошли 9 членов Национального совета общественного доверия. Об этом сообщил помощник Президента РК Ерлан Карин на своем Telеrgram-канале, передает МИА «Казинформ».

    «По итогам прошедших выборов в Мажилис Парламента РК прошли три политические партии. Ранее ряд членов Нацсовета вошли в состав партийных списков от партий, участвовавших на выборах.

    В результате внутрипартийного распределения мандаты депутатов Мажилиса от Демократической партии Казахстана «Ак жол» получили Дания Еспаева и Иса Казыбек, а от Народной партии Казахстана – Жамбыл Ахметбеков.

    В свою очередь от партии «Nur Otan» в новый Мажилис вошли Берик Абдыгалиулы, Канат Нуров, Ерлан Саиров, Айдос Сарым, Бакытбек Смагул и Бекболат Тлеухан.

    Таким образом, в обновленный состав Мажилиса вошли 9 членов Нацсовета. Это показывает эффективность НСОД и его значимую роль в общественно-политических процессах страны», написал Е. Карин.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Мажилис Нацсовет Выборы-2021
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