Девять членов Нацсовета вошли в состав Мажилиса Парламента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В обновленный состав Мажилиса вошли 9 членов Национального совета общественного доверия. Об этом сообщил помощник Президента РК Ерлан Карин на своем Telеrgram-канале, передает МИА «Казинформ».

«По итогам прошедших выборов в Мажилис Парламента РК прошли три политические партии. Ранее ряд членов Нацсовета вошли в состав партийных списков от партий, участвовавших на выборах.

В результате внутрипартийного распределения мандаты депутатов Мажилиса от Демократической партии Казахстана «Ак жол» получили Дания Еспаева и Иса Казыбек, а от Народной партии Казахстана – Жамбыл Ахметбеков.

В свою очередь от партии «Nur Otan» в новый Мажилис вошли Берик Абдыгалиулы, Канат Нуров, Ерлан Саиров, Айдос Сарым, Бакытбек Смагул и Бекболат Тлеухан.

Таким образом, в обновленный состав Мажилиса вошли 9 членов Нацсовета. Это показывает эффективность НСОД и его значимую роль в общественно-политических процессах страны», написал Е. Карин.