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Девять человек заболели коронавирусом в Казахстане
3 Июня 2022 10:00

Девять человек заболели коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 9 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане – 3,

в городе Алматы – 3,

в Карагандинской области – 3. ⠀

Всего в стране подтверждено 1 305 769 случаев.


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