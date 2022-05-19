19 Мая 2022 10:43

Девять человек выздоровели от COVID-19 в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане девять человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В городе Нур-Султане - пять,

в городе Алматы - четыре.

Всего в стране выздоровело от коронавируса 1 291 922 человека.

За прошедшие сутки зарегистрировано семь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.



