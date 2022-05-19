Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Девять человек выздоровели от COVID-19 в Казахстане
19 Мая 2022 10:43

Девять человек выздоровели от COVID-19 в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане девять человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В городе Нур-Султане - пять,

в городе Алматы - четыре.

Всего в стране выздоровело от коронавируса 1 291 922 человека.

За прошедшие сутки зарегистрировано семь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.



Читайте также
Лечение от коронавируса продолжают получать 137 казахстанцев
Около 3,3 млн доз вакцин от коронавируса осталось в РК
Семь новых случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане
Утилизация медицинских отходов шла с грубыми нарушениями в Атырау
Центральную клиническую больницу Медцентра УДП РК выбрали 15% медтуристов
Девять медицинских организаций проводят диализ в Карагандинской области
Лекарства против Covid-19 на сумму более 13 млрд тенге закупил Минздрав РК
Строительство разрекламированной больницы приостановили в СКО

Лента новостей

Архив