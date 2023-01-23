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      Жетысуская область

    Девять человек спасли из снежного плена в Жетысуской области

    23 Января 2023, 13:42

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Из салона трех автомобилей спасли девять человек, которых доставили на станцию Достык, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «22 января в 19:50 поступило сообщение о том, что в Алакольском районе на автодороге «Ушарал-Достык» из-за погодных условий (буран, нулевая видимость) в снежном заносе застряли автомашины с людьми. На место вызова незамедлительно направили спасательные подразделения из села Акши и станции Достык», - сообщили в пресс-службе ДЧС Жетысуской области.

    В 9 утра 23 января из снегозаносимого участка «Ыргайты», где порывы ветра на тот момент составляли более 30 м/с, из салона трех автомашин спасли девять человек, которых доставили на станцию Достык. Никто из спасенных в медицинской помощи не нуждался.

    По данным ДЧС, в связи с ухудшением погодных условий (метель, буран, ограничение видимости) в 18:00 22 января, дорожные службы решили закрыть движение для всех видов автотранспорта по автодороге республиканского значения «Ушарал-Достык» с 84 по 184 км. В снежном заносе оказались авто, которые выехали на дорогу до ее закрытия.


    Кадр из видео

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    МЧС ДЧС Спасение Жетысуская область
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