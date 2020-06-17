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Девять человек скончались от коронавируса в РК: итого 97 летальных случаев

17 Июня 2020 23:31
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Девять человек скончались от коронавируса в РК: итого 97 летальных случаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане зарегистрированы 9 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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город Нур-Султан - женщины 1964, 1952, 1951, 1938, 1950 годов рождения и мужчина 1982 года рождения,

город Шымкент - пациент 1979 года рождения,

город Алматы - мужчины 1969 и 1960 годов рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану 97 летальных случаев.


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#Здравоохранение   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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