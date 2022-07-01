Девять человек получили ранения во время стрельбы в штате Нью-Джерси

ВАШИНГТОН.КАЗИНФОРМ – В результате стрельбы в американском городе Ньюарке штата Нью-Джерси девять человек получили ранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание News CN.

По данным полиции, инцидент произошел в четверг в квартале 200 на Клинтон-Плейс. Пострадавших, среди которых есть несовершеннолетние, доставили в больницу. Сообщается, что все они находятся в удовлетворительном состоянии.

Преступление расследуется полицейским управлением Ньюарка, дополнительных подробностей случившегося предоставлено не было.

Массовая стрельба произошла менее чем через неделю после того, как президент США Джо Байден подписал 25 июня закон о контроле за продажей огнестрельного оружия.





Фото: nbcnews.com



