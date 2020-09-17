Девять человек получили по 1,5 млн тенге за сообщение о фактах коррупции в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области продолжаются активные меры по предупреждению коррупции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

В Туркестанской области 9 человек, сообщивших о фактах коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих содействие в противодействии коррупции, выдано денежное вознаграждение в размере 1,5 млн. тенге. В целом, в 1424 Call-центр с жалобами по данному вопросу обратились 73 человека. В результате возбуждено уголовное дело за незаконные действия в отношении 7 лиц. Об этом сегодня в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций сообщил первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Туркестанской области Мирас Каргабай.

По его словам, за 8 месяцев текущего года в Следственном управлении департамента находилось 288 уголовных дел, 169 из них зарегистрированы в Туркестанском областном департаменте Агентства. Кроме того, 184 дел, находившихся на производстве, завершены производством, в том числе 42 направлены в суд.

«В частности, за 8 месяцев текущего года было направлено 75 предложений, из них 64 рассмотрены, 44 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности различного уровня. В общем реестре досудебных расследований зарегистрировано 133 преступления, 99 из них относятся к коррупционным преступлениям. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился», – сказал М. Каргабай.

Напомним, в прошлом году специалистами департамента по фактам хищения бюджетных средств выявлено 59 преступлений. Общая сумма ущерба, нанесенного государству на основании выявленных преступлений, составила 830,7 млн тенге, из них 822,9 млн тенге - за счет полного возврата в государственный бюджет.