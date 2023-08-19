Девять человек погибли в ДТП в Балхаше

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ - Девять человек погибли в ДТП в Балхаше, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

В 6 часов утра на автодороге Балхаш - Приозерск, в 5 км от поселка Гульшат произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомашин Toyota Camry 70 и Honda Odyssey.