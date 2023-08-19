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Девять человек погибли в ДТП в Балхаше

Редактор:  
Гульмира Байзакова
19 Августа 2023, 09:39
Девять человек погибли в ДТП в Балхаше

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ - Девять человек погибли в ДТП в Балхаше, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

В 6 часов утра на автодороге Балхаш - Приозерск, в 5 км от поселка Гульшат произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомашин Toyota Camry 70 и Honda Odyssey.

«В результате ДТП 9 человек скончались на месте. Один пассажир доставлен в медицинское учреждение», - сообщил начальник отдела полиции города Балхаш Айткен Кадрин.

По факту начато досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы.
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Фото: пресс-служба ДП Карагандинской области
Карагандинская область   ДТП   Безопасность   МВД РК  
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