БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ - Девять человек погибли в ДТП в Балхаше, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.



В 6 часов утра на автодороге Балхаш - Приозерск, в 5 км от поселка Гульшат произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомашин Toyota Camry 70 и Honda Odyssey.

«В результате ДТП 9 человек скончались на месте. Один пассажир доставлен в медицинское учреждение», - сообщил начальник отдела полиции города Балхаш Айткен Кадрин.

По факту начато досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы.Фото: пресс-служба ДП Карагандинской области