Девять человек погибли в авариях в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года выявили на дорогах 201 нетрезвого водителя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в последних двух случаях водители были не только в нетрезвом состоянии, но и лишенными ранее прав.

Один из них, 26-летний житель села Явленки Есильского района, решил устроить пьяный вояж по селу среди ночи. Нетрезвого мужчину заметил участковый. Выяснилось, что в январе прошлого года его лишили водительских прав на пять лет.

Второй любитель сесть за руль в нетрезвом виде – житель Петропавловска. Своей машиной он управлял в наркотическом опьянении. В прошлом году 35-летнего горожанина тоже лишили водительских прав на семь лет.

Теперь им предстоит понести наказание по уголовной статье «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица». Санкция ее подразумевает наказание вплоть до 5 лет лишения свободы и пожизненное лишение права управления.

«С начала года на дорогах области зарегистрировано 33 дорожно-транспортных происшествия, в которых 9 человек погибли и 45 получили ранения. Выявлено свыше 14 тысяч различных нарушений Правил дорожного движения», - сказал начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.