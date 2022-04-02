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    Девять человек погибли в авариях в СКО

    2 Апреля 2022, 18:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года выявили на дорогах 201 нетрезвого водителя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, в последних двух случаях водители были не только в нетрезвом состоянии, но и лишенными ранее прав.

    Один из них, 26-летний житель села Явленки Есильского района, решил устроить пьяный вояж по селу среди ночи. Нетрезвого мужчину заметил участковый. Выяснилось, что в январе прошлого года его лишили водительских прав на пять лет.

    Второй любитель сесть за руль в нетрезвом виде – житель Петропавловска. Своей машиной он управлял в наркотическом опьянении. В прошлом году 35-летнего горожанина тоже лишили водительских прав на семь лет.

    Теперь им предстоит понести наказание по уголовной статье «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица». Санкция ее подразумевает наказание вплоть до 5 лет лишения свободы и пожизненное лишение права управления.

    «С начала года на дорогах области зарегистрировано 33 дорожно-транспортных происшествия, в которых 9 человек погибли и 45 получили ранения. Выявлено свыше 14 тысяч различных нарушений Правил дорожного движения», - сказал начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область ДТП МВД РК
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