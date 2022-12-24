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    Девять человек погибли из-за снежной бури в США

    24 Декабря 2022, 18:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По меньшей мере девять человек погибли в результате снежной бури в США. Как сообщает телеканал CNN, все они попали в ДТП на скользкой дороге, так как водители не справились с управлением. Инциденты зафиксированы в штатах Канзас, Миссури, Кентукки и Огайо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Из-за непогоды в стране остаются без света более 800 тысяч домов и предприятий. Особенно тяжелая ситуация — в Мэне, на северо-восточном побережье.

    В предрождественскую пятницу из-за сильного ветра и снегопадов в США были отменены почти шесть тысяч рейсов, еще 10 тысяч — задержаны.

    Температура воздуха в ряде регионов страны опустилась до рекордно низких значений. Так 22 декабря в штате Вайоминг столбики термометров снизились до -41°C. Такого не было еще ни разу за все годы метеорологических измерений.

    Губернаторы как минимум 13 штатов ввели режим чрезвычайной ситуации. Спасательные службы и войска Национальной гвардии США приведены в состояние повышенной готовности.
    Происшествия США Погода Мировые новости
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