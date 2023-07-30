Девять человек погибли и 67 пострадали после урагана в ряде регионов Поволжья

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мощный ураган в Поволжье унес жизни девяти человек, более 65 пострадали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на INTERFAX.RU

Со вчерашнего дня на территории восьми субъектов Приволжского федерального округа оказывают влияние опасные метеорологические явления, сопровождающиеся порывами ветра до 27 м/с. Пострадали 76 человек, из них девять - погибли, говорится в сообщении МЧС.

По данным ведомства, в 41 муниципальном образовании произошли нарушения энергоснабжения в 520 населенных пунктах с населением более 99,5 тыс. человек, зафиксированы падения более 550 деревьев, повреждены кровли 41 жилого дома и семи социально значимых объектов.

В настоящее время в Моргаушском районе Чувашии сотрудники МЧС продолжают поиски пассажиров лодки, перевернувшейся на Волге. «На данный момент спасены семь человек, один погиб, судьба двоих пока неизвестна», - отметили в ведомстве.

В МЧС России подчеркивают, что во всех пострадавших от стихии регионах созданы межведомственные оперативные штабы, ведется непрерывный контроль за ситуацией и принимаются заявки от населения.

К ликвидации последствий непогоды привлечены 758 человек, задействовано 180 единиц техники.