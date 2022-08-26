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    Девять человек отравились в сауне в Аксу

    26 Августа 2022 19:56

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Они купались в бассейне. Всего пострадали девять человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Pavlodarnews.kz.

    24 августа три семьи вместе отмечали день рождения в городской сауне. Они купались в бассейне, после чего девяти людям понадобилась помощь медиков, в том числе пятерым детям.

    По данным управления кризисными ситуациями департамента по чрезвычайным ситуациям, в больницу пострадавших доставили с отравлением хлором. После осмотра врачей троих школьников госпитализировали. Один из них – ученик третьего класса, второй – первоклассник, третий – 14-летний гражданин Германии.

    «Они получили отравление легкой степени. Состояние детей стабильное, готовятся на выписку», – добавили в УКС ДЧС.

    Легкое отравление также диагностировали у пятилетней девочки и четверых взрослых. Ожог роговицы получила девятилетняя девочка. Их осмотрели терапевты и отправили домой.
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