Девять человек отравились в сауне в Аксу

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Они купались в бассейне. Всего пострадали девять человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Pavlodarnews.kz.

24 августа три семьи вместе отмечали день рождения в городской сауне. Они купались в бассейне, после чего девяти людям понадобилась помощь медиков, в том числе пятерым детям.

По данным управления кризисными ситуациями департамента по чрезвычайным ситуациям, в больницу пострадавших доставили с отравлением хлором. После осмотра врачей троих школьников госпитализировали. Один из них – ученик третьего класса, второй – первоклассник, третий – 14-летний гражданин Германии.

«Они получили отравление легкой степени. Состояние детей стабильное, готовятся на выписку», – добавили в УКС ДЧС.

Легкое отравление также диагностировали у пятилетней девочки и четверых взрослых. Ожог роговицы получила девятилетняя девочка. Их осмотрели терапевты и отправили домой.



