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    Девять браконьеров и одного нарушителя границы задержали пограничники

    6 Ноября 2019, 01:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По поступившей от членов добровольных дружин информации пограничниками Чунджинского пограничного отряда в ущелье «Талдысай» были задержаны 9 браконьеров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Пограничной службы РК.

    Все браконьеры - граждане РК. При себе нарушители имели охотничье оружие и мешок с разделанным мясом. В ходе соответствующих совместных с сотрудниками отдела полиции, прокуратуры и КНБ Нарынкольского района мероприятий были обнаружены еще 4 ружья с запасными стволами и боеприпасами, а также еще более 60 кг мяса и голова марала с рогами. Документы на оружие отсутствовали.

    Задержанные вместе с «вещественными доказательствами» переданы в отдел полиции Райымбекского района.

    Еще один нарушитель был задержан пограничниками Сарыагашского пограничного отряда на участке пограничной заставы «Ынтымак».

    В ходе несения службы пограничный наряд заметил неизвестного, движущегося по нашей территории в сторону границы с Узбекистаном. Нарушитель был задержан в момент преодоления сетчатого оградительного забора.

    Нарушителем оказался, с его слов, гражданином Республики Узбекистан, 1997 года рождения. Проводятся соответствующие мероприятия.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматинская область Туркестанская область Пограничники
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