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    Девять боксеров представят Казахстан на Олимпиаде в Токио

    20 Июня 2021, 20:49

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В боксе от Казахстана на Олимпиаде-2020 выступят 9 спортсменов (8 мужчин и 1 женщина). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    У женщин в весах до 51, 57, 60 и 69 килограммов Казахстан остался без лицензий. В категории до 75 килограммов выступит Надежда Рябец.

    Всего в Токио будут биться 286 боксеров (186 мужчин и 100 женщин), среди которых будет разыграно 13 комплектов наград: 8 - у мужчин и 5 - у женщин.

    Состав мужской сборной Казахстана: До 52 килограммов: Сакен Бибосынов До 57 килограммов: Серик Темиржанов До 63 килограммов: Закир Сафиуллин До 69 килограммов: Абылайхан Жусупов До 75 килограммов: Абильхан Аманкул До 81 килограмма: Бекзад Нурдаулетов До 91 килограмма: Василий Левит Свыше 91 килограмма: Камшыбек Кункабаев

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Олимпиада
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