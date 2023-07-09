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    Девять банков ликвидируют в Казахстане

    9 Июля 2023, 20:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В настоящее время на рынке Казахстана действует 21 банк второго уровня. При этом в процессе ликвидации находятся 9 банков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Такие данные содержатся в документе о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций и защиты прав потребителей финансовых услуг, размещенном на портале открытых НПА.

    «В настоящее время на рынке Казахстана действует 21 банк второго уровня. При этом в процессе ликвидации находятся 9 банков. С начала 2022 года Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка было отказано в согласовании 13 кандидатов на должность руководящего работника банка второго уровня. На рынке ценных бумаг действует 49 субъектов, при этом с начала 2022 года Агентством в согласовании отказано 10 кандидатам на должность руководящего работника», - отмечено в документе.

    Также сообщается, что в страховом секторе действует 26 организаций, с 2022 года уполномоченным органом отказано в согласовании 11 кандидатам на должность руководящего работника.

    Автор:

    Серик Сабеков

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