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    Девушку от прыжка с крыши дома спасли полицейские в Актау

    23 Мая 2023, 14:47

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - 17-летнюю девушку от прыжка с крыши дома спасли полицейские в городе Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    участковые инспекторы Исламбек Шаржан и Азимбек Саттар, а также патрульные полицейские Галым Кожамуратов и Руслан Жумабаев оперативно прибыли по вызову в 27 микрорайон.

    Поднявшись на крышу, полицейские не позволили девушке спрыгнуть вниз, задержали ее и подняли с места.

    Стражи порядка вызвали на место происшествия скорую помощь. Подросток передан инспекторам по делам несовершеннолетних.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Мангистауская область МВД РК Спасение Актау
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