Девушку-инвалида насиловали на протяжении 7 лет в Шымкенте: создана комиссия

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - По инициативе Министерства труда и социальной защиты населения РК будет создана мониторинговая группа с целью проверки оказания качества спецсоцуслуг в КГУ «Центр оказания специальных социальных услуг №2» акимата города Шымкента. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

В состав мониторинговой группы войдут представители профильных государственных и местных исполнительных органов, общественных объединений и другие.

Комиссия проверит соблюдение стандартов по проживанию, питанию, обеспечению подопечных постельных бельем, одеждой и обязательными гигиеническими средствами, а также качество предоставляемых социально-медицинских услуг.

Основанием для проверки послужило обращение в Instagram-паблике жительницы г. Шымкента Алии Мамутовой. Женщина сообщила, что ее дочь-инвалида І группы в учреждении насиловали на протяжении 7 лет. По ее словам, телом ее дочери пользовались, пока она была в обмороке, девушка страдает эпилепсией.

По факту продолжается досудебное расследование по статье УК РК «Изнасилование, совершенное неоднократно». О результатах проверки будет сообщено дополнительно.



