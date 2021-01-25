Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Девушку-инвалида насиловали на протяжении 7 лет в Шымкенте: создана комиссия

    25 Января 2021, 18:47

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - По инициативе Министерства труда и социальной защиты населения РК будет создана мониторинговая группа с целью проверки оказания качества спецсоцуслуг в КГУ «Центр оказания специальных социальных услуг №2» акимата города Шымкента. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    В состав мониторинговой группы войдут представители профильных государственных и местных исполнительных органов, общественных объединений и другие.

    Комиссия проверит соблюдение стандартов по проживанию, питанию, обеспечению подопечных постельных бельем, одеждой и обязательными гигиеническими средствами, а также качество предоставляемых социально-медицинских услуг.

    Основанием для проверки послужило обращение в Instagram-паблике жительницы г. Шымкента Алии Мамутовой. Женщина сообщила, что ее дочь-инвалида І группы в учреждении насиловали на протяжении 7 лет. По ее словам, телом ее дочери пользовались, пока она была в обмороке, девушка страдает эпилепсией.

    По факту продолжается досудебное расследование по статье УК РК «Изнасилование, совершенное неоднократно». О результатах проверки будет сообщено дополнительно.


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Происшествия Минтруда РК Шымкент
    Новости по теме
    Новости по теме
    Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
    Более 494,3 тысячи казахстанцев получили АСП с начала года
    Разыскиваемого за изнасилование гражданина Германии задержали в Астане
    МИИР обозначил шаги по сокращению дефицита квалифицированных специалистов в промышленности
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз