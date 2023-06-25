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    Девушка выпала с четвертого этажа в Караганде

    25 Июня 2023, 14:48

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде девушка выпала с 4 этажа. Она находится в коме, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    Несчастный случай произошел сегодня в одном из многоэтажных домов по улице Гоголя. 27-летняя девушка выпала с балкона на 4-этаже.

    В социальных сетях распространилось видео очевидца. На кадрах парамедики осматривают и увозят пострадавшую в больницу. В управлении здравоохранения прокомментировали состояние девушки.

    «У пациентки ушиб головного мозга. Она находится в коме», - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

    В полиции выясняют обстоятельства несчастного случая.

    «Данный факт зарегистрирован в полиции. Сейчас выясняются обстоятельства данного инцидента», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Происшествия Караганда
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