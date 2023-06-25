Девушка выпала с четвертого этажа в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде девушка выпала с 4 этажа. Она находится в коме, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Несчастный случай произошел сегодня в одном из многоэтажных домов по улице Гоголя. 27-летняя девушка выпала с балкона на 4-этаже.

В социальных сетях распространилось видео очевидца. На кадрах парамедики осматривают и увозят пострадавшую в больницу. В управлении здравоохранения прокомментировали состояние девушки.

«У пациентки ушиб головного мозга. Она находится в коме», - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

В полиции выясняют обстоятельства несчастного случая.

«Данный факт зарегистрирован в полиции. Сейчас выясняются обстоятельства данного инцидента», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.