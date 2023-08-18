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    Девушка выпала из окна многоэтажного дома в Актобе

    18 Августа 2023, 21:12

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Девушка скончалась до приезда бригады скорой помощи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

    «18 августа в центр оперативного управления поступило сообщение о том, что с балкона многоэтажного дома упала девушка. Наряд полиции возле указанного дома обнаружил труп 26-летней девушки, упавшей с балкона 7-го этажа девятиэтажного дома», - сообщили в пресс-службе департамента полиции города.

    Девушка от полученных травм скончалась до приезда бригады скорой помощи.

    Причины и мотивы произошедшего выясняются.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Актюбинская область Происшествия Регионы Казахстана Актобе
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