Девушка в Майами наняла киллера для убийства своего 3-летнего сына

МАЙАМИ. КАЗИНФОРМ - На этой неделе полиция Майами арестовала 18-летнюю мать после того, как та попыталась нанять киллера для убийства своего 3-летнего сына, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Джасмин Паез, сама того не зная, заполнила форму-заказ на убийство собственного ребенка на фейковом веб-сайте, предназначенном для обнаружения лиц, занимающихся подстрекательством к совершению убийств.

По словам полиции, оператор веб-сайта получил запрос на убийство предполагаемой жертвы, сына Паез, и сразу же обратился в полицию, которая проверила достоверность информации, представленной на сайте.

После расследования власти арестовали Паез во вторник вечером. Согласно судебным документам, 18-летней девушке-подростку было предъявлено обвинение в подстрекательстве к убийству первой степени.

При заполнении формы-заказа на убийство собственного ребенка Паез использовала вымышленное имя и попросила, чтобы ее ребенка увезли подальше и убили как можно скорее.

Власти выследили Паез, используя IP-адрес и номер телефона, полученные через фейковый веб-сайт, что привело их к месту жительства бабушки 3-летнего ребенка. По данным полиции, в то время ребенок жил с бабушкой.

Бабушка подтвердила личность предполагаемой жертвы, используя фотографию, представленную на сайте, и сообщила властям, что номер телефона принадлежал ее дочери.

Паез якобы съехала от матери в мае, но каждый день разговаривала с сыном по телефону.

Перед арестом Паез один из детективов, занимавшихся ее делом, установил связь по номеру, указанному на сайте, и обменялся серией текстовых сообщений, выступая в роли наемного киллера. Паез подтвердила первоначальный заказ и согласилась заплатить 3 000 долларов за «работу», сообщили в полиции.

Молодая девушка решилась на убийство сына, так как человеку, с которым у нее были романтические отношения, не нравилось наличие ребенка. Ее возлюбленный даже бросил Паез, и после этого она решила, что, наняв киллера и избавившись от ребенка, она сможет возродить их отношения.