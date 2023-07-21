Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+25+27℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Девушка в Майами наняла киллера для убийства своего 3-летнего сына

    21 Июля 2023, 11:30

    МАЙАМИ. КАЗИНФОРМ - На этой неделе полиция Майами арестовала 18-летнюю мать после того, как та попыталась нанять киллера для убийства своего 3-летнего сына, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

    Джасмин Паез, сама того не зная, заполнила форму-заказ на убийство собственного ребенка на фейковом веб-сайте, предназначенном для обнаружения лиц, занимающихся подстрекательством к совершению убийств.

    По словам полиции, оператор веб-сайта получил запрос на убийство предполагаемой жертвы, сына Паез, и сразу же обратился в полицию, которая проверила достоверность информации, представленной на сайте.

    После расследования власти арестовали Паез во вторник вечером. Согласно судебным документам, 18-летней девушке-подростку было предъявлено обвинение в подстрекательстве к убийству первой степени.

    При заполнении формы-заказа на убийство собственного ребенка Паез использовала вымышленное имя и попросила, чтобы ее ребенка увезли подальше и убили как можно скорее.

    Власти выследили Паез, используя IP-адрес и номер телефона, полученные через фейковый веб-сайт, что привело их к месту жительства бабушки 3-летнего ребенка. По данным полиции, в то время ребенок жил с бабушкой.

    Бабушка подтвердила личность предполагаемой жертвы, используя фотографию, представленную на сайте, и сообщила властям, что номер телефона принадлежал ее дочери.

    Паез якобы съехала от матери в мае, но каждый день разговаривала с сыном по телефону.

    Перед арестом Паез один из детективов, занимавшихся ее делом, установил связь по номеру, указанному на сайте, и обменялся серией текстовых сообщений, выступая в роли наемного киллера. Паез подтвердила первоначальный заказ и согласилась заплатить 3 000 долларов за «работу», сообщили в полиции.

    Молодая девушка решилась на убийство сына, так как человеку, с которым у нее были романтические отношения, не нравилось наличие ребенка. Ее возлюбленный даже бросил Паез, и после этого она решила, что, наняв киллера и избавившись от ребенка, она сможет возродить их отношения.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Происшествия США Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Предварительную причину взрыва желтого фосфора на заводе назвали в Таразе
    Газовый баллон взорвался в Астане: есть пострадавшие
    Люди застряли на колесе обозрения в Караганде: аттракцион крутили вручную
    Наводнение в Словении унесло жизни трех человек
    Популярное
    1 Увеличение поставок пшеницы в Афганистан и новый способ оплаты товаров: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    2 Мировой океан нагрелся до рекордной температуры: каковы последствия
    3 Уникальную операцию по резецированию языка провели врачи в Астане
    4 Милад Карими принес Казахстану 15-ю медаль Универсиады-2023
    5 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Атырау