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    • Девушка спрыгнула в Иртыш с подвесного моста в Семее

    5 Августа 2022 14:19

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее с подвесного моста в реку Иртыш спрыгнула 23-летняя девушка. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

    В управлении по чрезвычайным ситуациям проинформировали, что 4 августа около 10 часов утра в дежурную часть позвонил охранник теплохода и сообщил, что по течению плывет тело женщины.

    «Наши спасатели на лодке выехали на место. Девушка была жива и лишь наглоталась воды. Ее доставили на станцию, где передали врачам скорой помощи. У нее на лице были гематомы», - пояснили в УЧС.

    Выяснилось, что девушка состоит на учете в центре психического здоровья. В этом году она уже второй раз пыталась покончить собой.

    Фото: semeynews.kz
    #Происшествия #МЧС #Спасение #Абайская область #Семей
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