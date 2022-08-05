Девушка спрыгнула в Иртыш с подвесного моста в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее с подвесного моста в реку Иртыш спрыгнула 23-летняя девушка. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

В управлении по чрезвычайным ситуациям проинформировали, что 4 августа около 10 часов утра в дежурную часть позвонил охранник теплохода и сообщил, что по течению плывет тело женщины.

«Наши спасатели на лодке выехали на место. Девушка была жива и лишь наглоталась воды. Ее доставили на станцию, где передали врачам скорой помощи. У нее на лице были гематомы», - пояснили в УЧС.

Выяснилось, что девушка состоит на учете в центре психического здоровья. В этом году она уже второй раз пыталась покончить собой.

Фото: semeynews.kz











