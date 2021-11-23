Девушка скончалась в столичном ТРЦ
«22 ноября на пульт 103 поступил срочный вызов о нахождении девушки без сознания в ТРЦ Mega Silk way. По прибытию бригады скорой помощи было обнаружено тело без признаков жизни. Со слов очевидцев, девушка, 1992 года рождения. Внезапно потеряла сознание, после чего начались судороги», - говорится в сообщении управления.
Как отмечается в информации, тело жительницы передали полиции.
«Очевидцы вызвали сотрудников медпункта ТРЦ, проводили реанимацию, но безуспешно. Тело передано в полицию», - рассказали в управлении общественного здравоохранения.
Инцидент также прокомментировали в департаменте полиции.
«По факту управлением полиции Есильского района начато досудебное расследование. Назначен ряд экспертиз, ведется следствие», - сообщили в ДП Нур-Султана.