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    11:42, 23 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Девушка скончалась в столичном ТРЦ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В одном из торгово-развлекательных центров в Нур-Султане скончалась девушка. Информацию подтвердили в столичном управлении общественного здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «22 ноября на пульт 103 поступил срочный вызов о нахождении девушки без сознания в ТРЦ Mega Silk way. По прибытию бригады скорой помощи было обнаружено тело без признаков жизни. Со слов очевидцев, девушка, 1992 года рождения. Внезапно потеряла сознание, после чего начались судороги», - говорится в сообщении управления.

    Как отмечается в информации, тело жительницы передали полиции.

    «Очевидцы вызвали сотрудников медпункта ТРЦ, проводили реанимацию, но безуспешно. Тело передано в полицию», - рассказали в управлении общественного здравоохранения.

    Инцидент также прокомментировали в департаменте полиции.

    «По факту управлением полиции Есильского района начато досудебное расследование. Назначен ряд экспертиз, ведется следствие», - сообщили в ДП Нур-Султана.


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