Девушка скончалась в столичном ТРЦ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В одном из торгово-развлекательных центров в Нур-Султане скончалась девушка. Информацию подтвердили в столичном управлении общественного здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«22 ноября на пульт 103 поступил срочный вызов о нахождении девушки без сознания в ТРЦ Mega Silk way. По прибытию бригады скорой помощи было обнаружено тело без признаков жизни. Со слов очевидцев, девушка, 1992 года рождения. Внезапно потеряла сознание, после чего начались судороги», - говорится в сообщении управления.

Как отмечается в информации, тело жительницы передали полиции.

«Очевидцы вызвали сотрудников медпункта ТРЦ, проводили реанимацию, но безуспешно. Тело передано в полицию», - рассказали в управлении общественного здравоохранения.



Инцидент также прокомментировали в департаменте полиции.

«По факту управлением полиции Есильского района начато досудебное расследование. Назначен ряд экспертиз, ведется следствие», - сообщили в ДП Нур-Султана.