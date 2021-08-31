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Девушка скончалась после посещения стоматолога в Алматы
31 Августа 2021 10:19
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 22-летняя девушка скончалась в одной из стоматологических клиник Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Подробности о гибели пациентки были опубликованы в социальной сети.
Как сообщили в департаменте полиции города, данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 317 ч.3 УК РК. «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником».
«Производство по уголовному делу осуществляет управление полиции Ауэзовского района. В рамках расследования назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение», - сообщили в ведомстве.
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