Девушка скончалась после посещения стоматолога в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 22-летняя девушка скончалась в одной из стоматологических клиник Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Подробности о гибели пациентки были опубликованы в социальной сети.

Как сообщили в департаменте полиции города, данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 317 ч.3 УК РК. «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником».

«Производство по уголовному делу осуществляет управление полиции Ауэзовского района. В рамках расследования назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение», - сообщили в ведомстве.