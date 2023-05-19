Девушка разбилась насмерть, прыгнув с балкона многоэтажки в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 23-летняя девушка разбилась насмерть, прыгнув с балкона одного из жилых комплексов Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с места происшествия появилось в соцсетях. Сообщается, что оно было снято в алматинском ЖК Teracotta.

В департаменте полиции Алматы сообщили, что управлением полиции Бостандыкского района данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства».

«Предварительно, жизнь самоубийством покончила гражданка В., 2000 года рождения. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Другие обстоятельства устанавливаются», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.



