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    Девушка пыталась спрыгнуть с заброшенной высотки в Аркалыке

    12 Июля 2023, 15:58

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Полицейские предотвратили попытку суицида в городе Аркалык. Девушка пыталась спрыгнуть с четвертого этажа заброшенного здания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным полиции, прохожий около часа ночи увидел, что на краю окна заброшенного здания стоит девушка и плачет. Он немедленно вызвал полицию.

    На место происшествия прибыл автопатруль. Полицейские Нурбол Боранбаев и Дидар Койбагаров сразу оценили ситуацию. Первый поднялся на четвертый этаж, а второй сотрудник в это время начал разговаривать с девушкой, пытаясь успокоить ее.

    «Девушка плакала, у нее случилась истерика. Я постарался говорить с ней, пока мой напарник поднимался. Необходимо было время – несколько минут для того, чтобы он успел помочь ей. И это удалось сделать», - рассказал Нурбол Боранбаев.

    Полицейский Дидар Койбагаров успел стащить девушку с подоконника и не дал ей прыгнуть. Как выяснилось, причиной такого поступка стали личные проблемы.

    В пресс-службе ДП Костанайской области отметили, что патрульные полицейские служат более пяти лет. И хотя раньше им не приходилось спасть людей, в настоящее время каждый полицейский обучен навыкам поведения в экстремальных ситуациях и технике переговорного процесса. Это помогает приходить на помощь людям, который оказались в трудной жизненной ситуации.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Спасение полиция
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