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    Девушка пропала в горах Алматы: к поиску подключили беспилотники

    7 Июля 2021, 21:54

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Спасатели Алматы ищут пропавшую девушку в горах Заилийского Алатау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Информация о пропаже Алии Камиевой, 1980 года рождения, поступила в Республиканский оперативно-спасательный отряд 7 июля. Заявку оставила мать девушки, ушедшей из дома 5 июля. С ее слов, пропавшую видели в последний раз в районе Большого Алматинского озера. Телефон остался дома.

    «Оперативная группа РОСО в количестве пяти человек личного состава незамедлительно выехала на поисково-спасательные работы. Добравшись до предполагаемого места поиска, спасатели разделились на две группы. Одна вышла в сторону перевала Алматы Алагир. Вторая в сторону пика Советов. Также осматривается лес выше гидропоста. На настоящий момент поисково-спасательные работы продолжаются», - сообщили в пресс-службе ГУ «РОСО МЧС РК»

    Между тем, в пресс-службе ДЧС Алматы добавили, что незамедлительно на поисково-спасательные работы направлены 30 человек и семь единиц техники. Среди участников поисков - спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда, Служба спасения 109, волонтеры.

    «В дневное время в ПСР задействованы беспилотные летательные аппараты. Силы и средства на проведение ПСР наращиваются. Добравшись до предполагаемого места поиска спасатели разделились на две группы. Одна вышла в сторону перевала Алматы Алагир. Вторая в сторону пика Советов. Также осматривается лес выше гидропоста. На настоящий момент поисково-спасательные работы продолжаются», - отметили в ДЧС.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

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