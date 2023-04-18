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    Девушка-полицейский из Костаная выиграла турнир по абсолютно реальному бою

    18 Апреля 2023, 11:35

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Сотрудница спецотряда быстрого реагирования из Костаная Сая Ауельбекова выиграла республиканский турнир по абсолютно реальному бою, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

    Республиканский мастерский турнир по абсолютно реальному бою прошел в Караганде в рамках отбора на мировое первенство. В весовой категории 60 кг приняла участие и сотрудница СОБР из Костанайской области – Сая Ауельбекова. Она провела три боя и во всех одержала победу. По итогам турнира уроженка Костаная заняла 1 место и завоевала пояс чемпиона.

    Для Саи Ауельбековой, которая в единоборстве третий год, это далеко не первое соревнование. Она в этом турнире участвует с 2021 года, является трехкратной чемпионкой. За ее плечами победы в международных и республиканских соревнованиях.


    «К турниру хорошо подготовилась. Когда узнаю о соревнованиях и есть возможность в них поучаствовать без вреда для работы, то всегда стараюсь попробовать себя. Соперники были достойные, хорошо подготовленные», - делится она.

    В награду за победу Сая Ауельбекова получила пояс чемпиона, диплом о победе в турнире, а также золотую медаль. Мировое первенство по данному виду спорта ожидается уже в мае этого года.

    Девушка-боец настроена участвовать в нем и представлять Казахстан.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Спорт Регионы Боевые искусства Костанай
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