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    Девушка погибла в ДТП в городе Шу

    9 Сентября 2022, 18:57

    ШУ. КАЗИНФОРМ - Смертельное ДТП произошло в Жамбылской области, передаает МИА «Казифнорм» со ссылкой на Polisia.kz.

    9 сентября примерно в 01:37 часов в городе Шу произошло дорожно-транспортное происшествие. 30-летний водитель автомобиля марки Mercedes Benz, следуя по улице Сейфуллина на большой скорости, совершил столкновение в заднюю часть следовавшей в попутном направлении автомашины Volkswagen Golf III под управлением 29-летнего местного жителя.

    От полученного удара автомобиль Volkswagen Golf воспламенился и совершил столкновение с автомашиной ВАЗ-21150. В результате ДТП в огне погибла 21-летняя пассажирка Volkswagen, а 29-летний водитель и еще один пассажир с различными телесными повреждениями доставлены в центральную больницу города Шу.

    По факту начато досудебное расследование по статье 345 части 3 УК РК. Назначен ряд необходимых экспертиз.

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Жамбылская область ДТП
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