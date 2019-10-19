Девушка из Беларуси приготовила казы и объездила скакуна в новом тревел-шоу про Казахстан

МИНСК. КАЗИНФОРМ - Белорусское тревел-шоу «Селаполетела» сняло выпуск про Казахстан, передает МИА «Казинформ».

«Селаполетела» - новое ТВ-шоу о путешествиях, покорившее белорусскую аудиторию, выпустило эпизод о Казахстане. Премьера эпизода на YouTube состоялась 14 октября.

Согласно концепции шоу «Селаполетела», ведущая выполняет различные задания, через которые узнает о культуре и обычаях страны, в которую попадает. Так, в выпуске, посвященном Казахстану, ведущей предстояло познакомиться с традициями казахского народа, приготовить блюдо национальной кухни – казы, принять участие в строительстве столицы и даже прикоснуться к истории – посетить казахстанские музеи и культурные памятники.

Тревел-шоу «Селаполетела» выходит в Республике Беларусь на телеканале «Беларусь 2» и на платформе YouTube. Ранее были выпущены эпизоды, посвященные таким странам, как Непал, Бангладеш, Шри-Ланка и Турция. Казахстан стал пятой страной в рамках шоу «Селаполетела».

Съемочная команда проекта – это интернациональный коллектив, состоящий из телевизионщиков родом не только из Беларуси, но и России и Казахстана.

«Обычно мы путешествуем по экзотическим странам и рассказываем об их туристическом потенциале. Но пятый выпуск о Казахстане для меня – это выпуск о родной стране. Поэтому мне было особенно важно показать Казахстан во всей его красе и уникальности», - рассказала линейный продюсер шоу Мадина Карабалина.

Съемочная команда снимала выпуск на протяжении почти недели в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент. Так, в шоу показан не только современный шик казахстанских мегаполисов, но и богатство и уникальность природы страны.