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    Девушка и ее похитители доставлены в полицию Шымкента

    31 Марта 2021, 17:42

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками управления криминальной полиции департамента полиции города Шымкента в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность девушки и ее похитителей. Все они доставлены с территории Туркестанской области в управление полиции Енбекшинского района города Шымкент, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    В ходе проверки установлено, что мужчина с целью женитьбы вместе с двумя друзьями украл девушку. Все похитители являются жителями Туркестанской области.

    «В ту ночь в 18-ом микрорайоне малознакомый мне мужчина в целях женитьбы вместе со своими друзьями насильно посадил меня в машину и отвез к себе домой. Все это время я была у него дома. Насильственных действий в отношении меня не совершалось. Сейчас у меня все хорошо», - пояснила девушка.

    Напомним, что 29 марта в социальной сети распространилась видеозапись о том, как во дворе одной из многоэтажек города неизвестные лица насильно посадили девушку в автомобиль и увезли.

    В тот же день по факту начато досудебное расследование по п. 1 ч. 2 ст. 126 УК РК (Незаконное лишение свободы). Данный пункт этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

    Продолжаются следственные действия. Все участники, причастные к похищению подписали подписку о невыезде. Машина водворена на штрафстоянку.


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    МВД РК Шымкент
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