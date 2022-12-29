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    Девушек на свиданиях обворовывал карагандинец

    29 Декабря 2022, 16:09

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Вор знакомился с женщинами и похищал у них ценности в Караганде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Октябрьский отдел полиции города Караганды поступило заявление 47-летней жительницы города. Она сообщила, что некое лицо похитило денежные средства и золотые изделия. Сумма ущерба составила почти 1,8 млн тенге.

    Выяснилось, что заявительница работает в одном из кафе, где познакомилась с одним из клиентов. Тот пригласил ее на романтический вечер. Утром женщина обнаружила пропажу ключей из сумочки. Оказалось, новый знакомый, воспользовавшись невнимательностью потерпевшей, похитил их. После чего проник в кафе, где прибрал к рукам деньги и ювелирные изделия.

    Сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого – ранее судимого 34-летнего мужчину. Он дал признательные показания.

    В ходе досудебного расследования следователи установили причастность злоумышленника к еще одному аналогичному преступлении. В этом случае потерпевшей является 29-летняя женщина, у которой подозреваемый похитил денежные средства и ювелирные изделия на более 700 тысяч тенге. Злоумышленник водворен в изолятор временного содержания.
    Карагандинская область Борьба с преступностью МВД РК
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