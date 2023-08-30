Девочку ударило током в Костанайской области: наказан ряд должностных лиц

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Заместитель акима Костанайской области Ринат Мухаметкалиев прокомментировал ситуацию с организацией праздничных мероприятий в Узункольском районе, в том числе и пенной вечеринки, где 9-летнюю девочку ударило током, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время девочка, получившая 25 августа электротравму на мероприятии в селе Узунколь Узункольского района, получает лечение в областной детской больнице. Ее состояние расценивается как крайне тяжелое. Наши врачи принимают все меры для спасения жизни ребенка. Для дополнительного осмотра и консультаций при поддержке Министерства здравоохранения, сегодня 30 августа в Костанай прибыли 2 специалиста Национального координационного центра экстренной медицины», - сообщил Р. Мухаметкалиев.

Замакима подчеркнул, что мероприятие (пенная вечеринка) было организовано частным предпринимателем по заказу акимата района.

«По данному факту органами полиции проводятся следственные мероприятия, по итогам которых будут определены виновные лица. В целом, ранее акимом области указывалось на необходимость строгого соблюдения всех мер безопасности при проведении массовых мероприятий. В связи с произошедшей трагедией за отсутствие надлежащего контроля аким Узункольского района привлечен к строгой дисциплинарной ответственности. Кроме того, от занимаемых должностей освобождены заместитель акима района и руководитель отдела, которые были ответственными за организацию проведения мероприятия со стороны акимата», - добавил Р. Мухаметкалиев.

Ранее сообщалось, что 25 августа на пенной вечеринке в Узункольском районе Костанайской области 9-летнюю девочку ударило током.

Сейчас ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, в коме, к ее лечению привлекли специалистов Наццентра экстренной медицины.