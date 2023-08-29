Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.29 eur/kzt 498.22

    rub/kzt 4.84 cny/kzt 64.21
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Девочку ударило током в Костанае: к лечению привлекают специалистов Наццентра экстренной медицины

    29 Августа 2023, 22:23

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В управлении здравоохранения акимата Костанайской области прокомментировали состояние девочки из Узункольского района, которую в ходе пенной вечеринке ударило током. Принято решение к лечению привлечь специалистов из Национального координационного центра экстренной медицины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам руководителя ведомства Данияра Джандаева, девочка поступила в Узункольскую районную больницу в критическом состоянии, о случившемся сотрудниками райбольницы было сразу доложено в областную детскую больницу.

    «Было принято решение о выезде реаниматологов по линии санитарной авиации. Ребенок после осмотра был транспортирован в условия областной детской больницы, где по получает лечение, - отметил Джандаев. - На протяжении всего времени пребывания неоднократно консультировались по линии санитарной авиации республиканскими специалистами. Министерством здравоохранения принято решение о направлении двух специалистов Национального координационного центра экстренной медицины».

    Кадр из видео: Управление здравоохранения Костанайской области

    Уже завтра этих специалистов ожидают в Костанайской областной детской больнице.

    «Наши доктора прикладывают все усилия для улучшения состояния пациентки»,- подытожил глава облздрава.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Происшествия Здравоохранение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Три гематомы получила девочка в детском саду в Павлодаре
    Массовое отравление в ресторане в области Жетысу: озвучены итоги расследования
    Разрушенные после взрывов на руднике дома выкупят в Акмолинской области
    Рабочего насмерть засыпало землей в Петропавловске
    Популярное
    1 Казахстанская Объединенная федерация ММА разыскивает своего руководителя
    2 Возводить бизнес-центр запретили компании в Таразе
    3 Автомобили тонут в Семее
    4 Минтуризма и спорта прокомментировало пропажу руководителя федерации ММА
    5 Елену Рыбакину лишат позиции в рейтинге WTA