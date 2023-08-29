Девочку ударило током в Костанае: к лечению привлекают специалистов Наццентра экстренной медицины

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В управлении здравоохранения акимата Костанайской области прокомментировали состояние девочки из Узункольского района, которую в ходе пенной вечеринке ударило током. Принято решение к лечению привлечь специалистов из Национального координационного центра экстренной медицины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя ведомства Данияра Джандаева, девочка поступила в Узункольскую районную больницу в критическом состоянии, о случившемся сотрудниками райбольницы было сразу доложено в областную детскую больницу.

«Было принято решение о выезде реаниматологов по линии санитарной авиации. Ребенок после осмотра был транспортирован в условия областной детской больницы, где по получает лечение, - отметил Джандаев. - На протяжении всего времени пребывания неоднократно консультировались по линии санитарной авиации республиканскими специалистами. Министерством здравоохранения принято решение о направлении двух специалистов Национального координационного центра экстренной медицины».

Кадр из видео: Управление здравоохранения Костанайской области

Уже завтра этих специалистов ожидают в Костанайской областной детской больнице.

«Наши доктора прикладывают все усилия для улучшения состояния пациентки»,- подытожил глава облздрава.