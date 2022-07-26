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    Девочку спасли на Капшагайском водохранилище

    26 Июля 2022, 01:17

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – В 150 метрах от берега при проведении патрулирования на Капшагайском водохранилище спасатели увидели девочку, которая тонула, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным ДЧС Алматинской области, случай произошел 25 июля в 19:45.

    «Сотрудники оперативно-спасательного отряда города Конаев при проведении патрулирования на Капшагайском водохранилище, в районе городского пляжа №7 в 150 метрах от берега спасли девочку 2007 года рождения, которая купалась, попала на глубину и начала тонуть. Девочку доставили на берег и передали родителям», - отметили в пресс-службе департамента по ЧС.

    С родителями и другими отдыхающими провели разъяснительную беседу по соблюдению безопасности на воде.

    Недавно на Капшагайском водохранилище спасли двух молодых людей. Также чуть не утонул 49-летний гражданин Великобритании.

    Фото: пресс-служба ДЧС столицы

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Происшествия Регионы Казахстана МЧС ДЧС Капчагай Спасение
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