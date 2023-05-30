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    Девочку-подростка жестоко убили в Индии

    30 Мая 2023, 20:03

    НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - 16-летняя девочка была жестоко зарезана и забита до смерти в оживленном общественном переулке в столице Индии в воскресенье, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

    Жестокое убийство вызвало новую волну возмущения по поводу безопасности женщин в стране.

    На видео инцидента, который длился более минуты видно, как несколько человек проходят мимо, а злоумышленник неоднократно наносит удары жертве.

    Лишь один мужчина пытается вмешаться и оттащить нападавшего от девочки, но, в конечном итоге, и он отступает.

    Тело жертвы было найдено в воскресенье вечером в районе Шахбад в районе Рохини на севере Нью-Дели, где и произошел инцидент.

    В понедельник днем индийская полиция заявила, что арестовала подозреваемого мужчину по имени Сахил. Он был задержан в Буландшахре в соседнем штате Уттар-Прадеш.

    Специальный комиссар полиции Нью-Дели Дипендра Патхак сообщил индийскому новостному каналу Times Now, что все указывает на преступление на почве ревности.

    В беседе с индийским информационным агентством ANI отец девочки подчеркнул, что семья потребовала строгого наказания для нападавшего.

    Данный инцидент является последним в длинной череде убийств и изнасилований, вызвавших гнев по поводу того, достаточно ли делается для защиты женщин в Индии.

    Свати Маливал, председатель Делийской комиссии по делам женщин, заявила ANI, что никогда не видела такого пугающего инцидента.

    «Дели стал крайне небезопасным для женщин и девочек», — добавила она.

    Индия уже давно борется с гендерным насилием. Опрос экспертов по женским вопросам, проведенный фондом Thompson Reuters Foundation в 2018 году, оценил страну как самое опасное место в мире для женщин.

    Частота преступлений против женщин в Индии продолжает увеличивается. Согласно данным Национального бюро регистрации преступлений Индии, количество преступлений против женщин в 2020 году увеличилось на 20% по сравнению с 2013 годом — последним годом перед приходом к власти правящей партии Бхаратия Джаната.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Индия Мировые новости
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