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Девочку от прыжка с крыши многоэтажки спасли полицейские Уральска

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
13 Мая 2023, 14:34
Девочку от прыжка с крыши многоэтажки спасли полицейские Уральска Кадр из видео/t.me/POLICE_of_KZ

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - 15-летнюю девочку от прыжка с крыши многоэтажки спасли полицейские Уральска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Как сообщили в полиции, заявление о пропаже несовершеннолетней Б., 2008 г.р., поступило вечером 12 мая. На поиски был ориентирован весь личный состав департамента и приданные силы. Розыск продолжался всю ночь.

Утром девочку обнаружили на крыше одного из многоэтажных домов, откуда она пыталась спрыгнуть. Инспекторы ювенальной полиции Рамазан Жадигеров и Адиль Сахипкереев успели вовремя удержать ребенка от рокового шага.

В настоящее время с подростком работают психологи. В причинах произошедшего разбирается следствие.


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