УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - 15-летнюю девочку от прыжка с крыши многоэтажки спасли полицейские Уральска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Как сообщили в полиции, заявление о пропаже несовершеннолетней Б., 2008 г.р., поступило вечером 12 мая. На поиски был ориентирован весь личный состав департамента и приданные силы. Розыск продолжался всю ночь.

Утром девочку обнаружили на крыше одного из многоэтажных домов, откуда она пыталась спрыгнуть. Инспекторы ювенальной полиции Рамазан Жадигеров и Адиль Сахипкереев успели вовремя удержать ребенка от рокового шага.

В настоящее время с подростком работают психологи. В причинах произошедшего разбирается следствие.