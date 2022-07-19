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    Девочка вытащила из огня годовалых близнецов в Шымкенте

    19 Июля 2022, 16:37

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - 12-летняя девочка вытащила из огня годовалых близнецов в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

    Сообщение о пожаре в частном жилом доме, расположенном в районе дачи Кайнар булак, по улице Зеленая, поступило в диспетчерский пункт «101» 18 июля в 22.03. Пожарные части выехали в 22.05 и прибыли на место пожара за 10 минут.

    Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что в жилом доме общей площадью 81 кв. метр, в одной из комнат горели домашние вещи и 1 кондиционер. Пожар был потушен до прибытия пожарных частей.

    На месте происшествия были установлены причины возгорания. От короткого замыкания кондиционера произошел пожар, в помещении сгорели легковоспламеняющиеся домашние предметы.

    Как стало известно, 12-летняя девочка вытащила из задымленного дома двух спящих братьев-близнецов. Смелый поступок, совершенный подростком, не остался без внимания. Руководство департамента по ЧС города Шымкента представило к награждению Анну Саворовскую, 2010 года рождения.


    Фото: otyrar.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Происшествия Шымкент МЧС Пожар
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