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    Девочка выпила уксус и попала в реанимацию в Шымкенте

    29 Июля 2023, 00:39

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Больше двух недель шымкентские врачи боролись за жизнь маленькой пациентки. Девочка не могла самостоятельно дышать, пришлось подключать ребенка к аппарату искусственной вентиляции легких, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Otyrar.kz.

    Двухлетняя Мунира чудом осталась жива, но ее желудок превратился в сплошной рубец. Уксус буквально сжег все внутри.

    «11-го июля ребенка 2021 года рождения забрала из дома скорая помощь. Пациентку доставили в центр гипербарической оксигенации. Девочка была в тяжелом состоянии. Одышка наблюдалась после употребления уксусной кислоты. В реанимации она была подключена к аппарату ИВЛ. Сейчас ее перевели в палату», - сообщил заведующий отделением центра гипербарической оксигенации им. Орынбаева Асылхан Мынбосынов.

    К сильнейшему отравлению привела невнимательность родителей, говорят медики. Они занимались консервированием и не убрали банку с раствором уксусной кислоты, девочка сделала один глоток. На вызов срочно выехала врачебная бригада скорой медицинской помощи.

    «Моя дочь осталась без присмотра взрослых. Уксус в тот день стоял на полу в кухне. Все произошло за считанные секунды. Мунира в тот момент играла там и выпила уксус. Мы сразу вызвали скорую, дочь отвезли в больницу. В реанимации ее кормили через трубочку, живот промывали. Благодарю врачей, которые сохранили жизнь моему ребенку. Хочу сказать родителям, чтобы они не повторяли наших ошибок и хранили ядовитые вещества в недоступном для детей месте», - сказала мать ребенка Малика (имя изменено - прим.).

    На счету шымкентских врачей не одна спасенная детская жизнь. Малыши глотают опасные предметы, опрокидывают на себя кипяток и падают из окон.

    Несмотря на большое разнообразие травм у детей, причины, вызывающие их, типичны. И многие ситуации с травматизмом можно предотвратить, если химические вещества убрать в шкафчики повыше, медикаменты держать в недоступных для детей местах, установить ограждения на окнах и балконах.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Здравоохранение Шымкент Врачи Дети
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