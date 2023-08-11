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    Девочка выпала из окна и разбилась насмерть в Павлодаре

    11 Августа 2023, 13:10

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Из окна квартиры на пятом этаже выпала четырёхлетняя девочка. От полученных травм ребенок скончался в больнице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    10 августа в 22:35 в доме по ул. Ак. Чокина из окна квартиры на пятом этаже выпала четырёхлетняя девочка. От полученных травм ребенок скончался в больнице.

    «Для детей москитная сетка воспринимается как стекло в раме. Они и не догадываются о трагической опасности, которую она несёт. Не оставляйте открытыми окна, установите металлические решетки», – призвали в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    Правоохранители назначили судебно-медицинскую экспертизу.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Происшествия МВД РК Павлодар Дети
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